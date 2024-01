Les jeux olympiques de surf en chiffres à J-200

Les turbulences autour de la tour des juges désormais terminées, l’organisation de l’épreuve de surf des Jeux olympiques peut enfin se poursuivre. Côté calendrier, après un démarrage du montage de la tour en août, les fondations en mer ont débuté fin décembre. La tour devrait être totalement montée d’ici le mois de mars et livrée avant la Tahiti Pro mi-mai.

Toujours côté calendrier, il reste 197 jours avant la cérémonie officielle d’ouverture à Paris et un peu plus de six mois avant les épreuves de surf à Teahupo’o.

Au fenua, certains secteurs ressentent déjà des retombées économiques comme le tourisme, la sécurité ou encore les services logistiques.

267 personnes volontaires ont également été recrutés et jusqu’à 70 salariés travailleront à plein temps sur l’évènement.

Au total, le Pays et l’État devront investir jusqu’à 4,3 milliards de Fcfp pour la tenue des épreuves de surf. On estime, pour l’heure, à 1,225 milliard de Fcfp les retombées économiques pour la Polynésie.