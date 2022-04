La Tahiti Pearl Regatta de retour du 25 au 28 mai

Cette visite de courtoisie avait pour objet la présentation officielle de ladite fédération, ainsi que la présentation de la 18ème édition de la Tahiti Pearl Regatta. Un événement sportif majeur inscrit au calendrier des grandes manifestations sportives et de jeunesse 2022, et qui est prévu au mois de mai prochain, du 25 au 28, entre les îles de Raiatea et Taha’a.

Née en 2004, la TPR a su s’imposer comme l’une des plus belles, des plus festives et des plus médiatiques courses du Pacifique insulaire. Elle réunit chaque année des équipages locaux et des équipages internationaux, et attire aussi bien des voiliers modernes et taillés pour la course, que des pirogues polynésiennes, ou des voiliers en catégorie cruising qui viennent pour l’ambiance, plus que pour le podium.

Pour cette année 2022, les participants s’affronteront sur un parcours composé de 6 étapes, dont une boucle sur la côte est, un tour de Taha’a par le nord, 3 “bananes” en lagon et la fameuse « Tahitian Pearl Race » autour de Taha’a.

Les organisateurs souhaitent autoriser la participation à la voile légère pour la catégorie jeune. À cet effet, la FTV a sollicité le soutien du Pays pour le transport des bateaux jusqu’aux Iles sous-le-vent.