Nacra 15 : Mehiti et Elohim parés pour les championnats du monde

Vous les avez peut-être aperçus foncer entre Arue et Mahina au-dessus de l’eau, à bord de leur Nacra 15, un bolide à voile pouvant atteindre plus de vingt nœuds dans de bonnes conditions de vent. Mehiti et Elohim ont travaillé tous les jours pendant plus de deux mois pour parfaire leur maîtrise technique et leur cohésion sur l’eau.

Pednant une semaine à partir de vendredi, ils affronteront les élites internationales aux championnats du monde de voile des – 19 ans dans un cadre idylique : le lac de Garde, en Italie.

« Ils vont bien représenter le fenua, assure Didier Arnould, président de la fédération tahitienne de voile, également confiant pour les championnats de France, prévus du 22 au 29 août à la Rochelle. Elohim sera plus « en charge de la tactique » , au contact du plan d’eau pour transmettre à son binôme toutes les informations possibles, Mehiti étant à la manœuvre du bateau.

« On s’est préparés 6 jours su 7, souligne Mehiti. On fait des parcours, des enchaînements techniques, des longues distances, des enroulements de bouées… On s’entraîne sur le parcours qu’on aura » , résume Mehiti.

Première consigne pour le jour de la compétition : s’extirper du peloton dès le départ – « 80% de la course » , estime Didier Arnould. Équipage léger, ils tenteront de virer en tête dès la première bouée.

À l’issue des championnats du monde, les deux régatiers rejoindront La Rochelle pour un stage de perfectionnement avant d’attaquer les championnats de France.