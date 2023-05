Optimist : les championnats de Polynésie sont lancés

Deuxième journée de compétition et déjà 6 manches disputées dans des conditions contrastées. Dans la série A réservée aux confirmés, Louison Cardin se propulse en tête de classement. Il endosse le lycra jaune : « Le vent était oscillant, donc il bougeait. Les départs étaient un peu compliqués parce qu’on était plein, et on n’est pas habitué à être autant sur la ligne de départ. Il faut partir du bon côté pour pas que la flotte nous passe devant ».

Les compétiteurs sont âgés de 7 à 14 ans. Parmi eux, des équipes étrangères, 5 kiwis et 12 cagous. Ils tentent de se familiariser au plan d’eau près de la baie de Matavai. En parallèle du championnat, ils sont accueillis par des familles polynésiennes. Un moyen de vivre une aventure sportive et humaine. « C’est un échange qui se fait aussi en Nouvelle-Calédonie car l’année dernière on avait accueilli des Polynésiens en Nouvelle-Calédonie. Pour certains, on a loué une maison sur Papeete. C’est une super expérience parce qu’ils sont tous ensemble » se réjouit Olivier Gueudeau, accompagnateur du groupe de la Nouvelle-Calédonie. « Je n’étais jamais venu ici, et j’adore. Je trouve qu’il fait chaud » confie Martin Hauet, compétiteur de la Nouvelle-Calédonie.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« J’ai beaucoup de moments forts. De temps en temps, on est devant, et parfois, on est aussi derrière. C’est un ascenseur émotionnel. Et il faut réussir à repartir encore boosté pour la course. On voit qu’ils se sont bien éclatés car ils ont tous le sourire, et c’est le principal » indique Jessie Besson, membre organisateur de la compétition.

Les jeunes concurrents repartiront avec de nombreux souvenirs de cette semaine de régate intense, avec un vent oscillant entre 10 et 15 nœuds.