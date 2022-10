La Polynésie au championnat de France de windsurf

C’est le dernier entrainement sur le plan d’eau de l’île sacrée pour nos deux sportifs. La semaine prochaine, c’est à Narbonne dans le sud de la France que le vent soufflera dans leur voile.

Champion de Polynésie dans la catégorie Minime, Lévi Soulai-Mana a décroché son ticket pour représenter le fenua au championnat de France. Les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour ce jeune de 14 ans obligé de s’adapter aux normes imposées par le règlement de la compétition. “C’était plutôt dur parce qu’ils nous ont donné de grosses planches pour notre gabarit. j’ai du m’entrainer avec. Tous les mardis je m’entraine au stade avec mon entraineur.”

Arrivé 2e au championnat de Polynésie Félix Champon a dû passer par un stage fédéral pour être sélectionné. Il concourra dans la catégorie Espoir masculin de moins de 20 ans.

Une fierté pour le club Raiatea Windsurfing et son responsable Gwen Zampieri. Son pôle espoir est prometteur. “Il y a du potentiel. Pour les plus jeunes c’est une première expérience. Il y a un fort potentiel de réussite. On ne vise pas le podium mais une première participation intéressante.”

Originaire de Raiatea Mathieu MICHAUX, champion de Polynésie dans la catégorie espoir masculin et actuellement dans l’hexagone où il poursuit ses études, il sera également de la partie.