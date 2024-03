La Polynesian Boxing Association se prépare pour les compétitions internationales

Il sera l’un des boxeurs à suivre lors des Oceania juniors : dans la catégorie des poids lourds, Yoan Vairaa, casque rouge, assume son statut de grand espoir de la boxe polynésienne. Opposé à Tamatoa Hoarau, le sociétaire du Tefana Boxing Club a été solide et précis dans ses frappes. Si son adversaire réussit à aller jusqu’au bout de la première reprise, le combat est arrêté sur décision médicale. Une nouvelle victoire pour Yoann qui compte bien briller sur la scène internationale : « L’objectif était de gagner, et de se blesser le moins possible. On s’entraîne tous les jours, on rectifie les petits défauts. On fait une bonne préparation, pour être à 100% aux Oceania ».

Toujours chez les poids lourds, l’autre combat de la soirée a opposé Hekenui Brodien, casque bleu, à Miti Ihorai Brotherson. Après deux premières reprises équilibrées, Brodien réussit à prendre l’ascendant sur son adversaire dans la troisième reprise. Pas suffisant aux yeux des juges qui déclarent un match nul. « C’était un peu un combat préparatif pour moi. (…) C’était un super combat. Comme tout combattant, on veut la victoire. Mais bon, c’est la décision des juges. Maintenant, je sais ce que je dois travailler à l’entraînement » confie Hekenui.

Deux autres combats se sont aussi soldés sur match nul. En moins de 75 kg, le cadet Malik Hiro et Tehau Noble n’ont pas pu se départager. En moins de 66 kg, Roger Waoute est compté deux fois dans la dernière reprise de son combat face à Silvio Cicero. Là aussi, les juges préfèrent déclarer un match nul. Victoire ou pas, le plus important pour Tauhiti Nena, président de la Polynesian Boxing Association (PBA), reste la préparation de ses boxeurs pour les échéances internationales : « Techniquement, je pense que nos boxeurs sont bons. Ils ont besoin de compétition et de travailler plus le physique, car on prépare la coupe des Oceania, et ceux qui viendront, ce sont ceux qui sont en train de préparer les qualifications olympiques. Donc ça va être du haut niveau. Il y a encore 3 à 4 mois à bien les préparer. Je remercie tous les clubs qui sont revenus à la fédération. C’est une bonne chose. On est là pour s’unir et faire en sorte qu’on ait les meilleurs boxeurs pour les prochaines échéances ».

Tauhiti Nena, président de la Polynesian Boxing Association. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Prochain rendez-vous pour les amateurs de boxe, le 19 avril à Raiatea pour le Memorial Heimata Neuffer. Des boxeurs australiens et samoans seront présents.