Des jeunes des quartiers pris en main par Ramata, un ex-champion de boxe

Originaire de Rurutu, Ramata Iotua est le dernier d’une fratrie de trois champions de boxe. Entre 2005 et 2007, il a dominé la catégorie des poids moyens en Polynésie.

Issu lui-même de la rue, Ramata a choisi de revenir dans les quartiers pour aider les jeunes en leur transmettant les valeurs du noble art : bienveillance, respect, convivialité et dépassement de soi. Son objectif ? Les recadrer et leur offrir une alternative à la violence qui les entoure bien souvent.

« J’ai réussi à encadrer quelques jeunes qui boxaient sur la route. La boxe de rue, c’est dangereux. C’est pour leur donner un peu de savoir. Je viens de là aussi (…) J’ai été dans la rue », explique Ramata Iotua.

Les jeunes sont motivés et beaucoup s’appuient sur l’expérience de Ramata pour se perfectionner.

« J’adore ce sport. Ça me permet de me défouler. L’ambiance est top », témoigne l’un des pratiquants, le jeune Tumoana Teuira. « C’est mieux pour les parents, pour la famille, que de se bagarrer dehors. Je préfère me donner à fond sur le ring que dehors », ajoute un autre pugiliste, Ramana Maono.

Et les parents se félicitent de ce cadre structuré pour leurs enfants. « C’est une bonne initiative. Il y a des jeunes de 10 ou 13 ans qui sont déjà dans la rue et font n’importe quoi », constate Jambé Teuira

Plusieurs élèves de Ramata ont déjà percé sur les rings. D’autres réussissent leurs études et/ou leur insertion professionnelle.

Pour 2025, Ramata entend préparer ses meilleurs combattants pour les Championnats de France et, qui sait, peut-être, pour les prochains Jeux Olympiques.