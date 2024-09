De Moorea à Montréal, le boxeur Pablo Renault en quête d’un passage en pro

Jeune boxeur prometteur de Moorea que TNTV avait rencontré en février dernier, Pablo Renault, 21 ans, poursuit son ascension vers les sommets du monde professionnel. Son PVT en poche, le jeune homme s’est envolé il y a un peu plus de quatre mois pour Montréal, au Canada, où il a intégré le club de Pound 4 Pound, une structure censée l’aider à se perfectionner dans le noble art.

Installations, sparring partners, team compétitif avec Canada Fighting, Pablo estime que l’aventure canadienne est déjà une réussite. « Je pense honnêtement que de tous les clubs que j’ai faits, même en camp d’entraînement, c’est ici qu’on s’est le mieux occupé de moi et c’est ici que c’est le plus structuré » .

Pablo se donne le temps pour atteindre son rêve. « Deux ans » , indique-t-il, « histoire de prendre un maximum d’expérience » . « Je suis bientôt rendu à dix combats. D’ici mes deux ans de PVT, j’aurai déjà au moins une cinquantaine de combats. Et dans ce cas-là, on pourra vraiment discuter » , prévoit-il.

– PUBLICITE –

Le vice-champion de Polynésie poids moyen 2023 n’a pas perdu de vue ses objectifs en Océanie, lui qui assure n’avoir pas abandonné l’idée de faire les Jeux du Pacifique. « Je pense que c’est le step au-dessus. Les championnats de Polynésie, je les ai quand même fait deux fois » , rappelle-t-il. Ce n’est pas que je ne suis pas contre les refaire, mais c’est que j’aimerais maintenant viser plus haut » .

Pour engranger un maximum d’expérience et de technique, son club québécois lui offre les meilleurs partenaires d’entraînement. Pablo est notamment monté sur le ring avec Tamara Thibault, championne du monde amateur, et Wyatt Sanford, médaillé de bronze aux Jeux de Paris 2024. Des combattants qui ont « énormément d’expérience du ring » , souligne-t-il. « Ils savent jauger la puissance qu’ils mettent dans leurs coups (…) J’ai remarqué que Wyatt, savait par exemple faire deux, trois coups sans mettre de puissance, mais énormément de rapidité et une frappe très forte. Dans une combinaison, il arrivait à faire cette gestion entre puissance et rapidité, alors que moi, je vais plus aller chercher sur chaque coup de la puissance. Ce n’est pas vraiment ce qui est le mieux » , constate-t-il.

Pour son entraîneur, Justus Tshisungu, Pablo, dont la boxe est encore perfectible, a tout pour réussir. « C’est un gars qui ne lançait pas beaucoup de coups, qui n’était pas très actif. Récemment, il y a deux, trois mois, il s’est mis à travailler dessus. Il lance beaucoup de coups, il travaille sa défense, il s’est vraiment amélioré« . De bon augure, juge le mentor, qui a créé une relation de confiance avec son poulain polynésien. « Je vois qu’il veut vraiment apprendre, il veut se rendre loin. Il a des objectifs, il veut les atteindre. C’est ça qui m’a motivé à consacrer plus de temps avec lui » .

Histoire de valider une étape supplémentaire dans sa quête, Pablo devrait intégrer, début 2025, un camp d’entraînement à La Havane, sur l’île de Cuba, la Mecque de la boxe mondiale.