La 1ère pierre du Pôle sportif de combat de la Punaruu est posée

Avec ce futur pôle sportif, l’idée est d’avoir plusieurs écoles de perfectionnement de sports de combat afin de faire évoluer le niveau des compétiteurs et des compétitions locales. C’est aussi un moyen d’encadrer la jeunesse en difficulté, en lui permettant de pratiquer ces sports, non plus dans la rue, mais au sein d’équipements sportifs adaptés et avec un encadrement de haut niveau.

L’objectif de cette opération est bien sûr d’offrir un lieu approprié pour l’épanouissement de la jeunesse polynésienne, mais aussi des moins jeunes, qui souhaitent s’initier ou se perfectionner dans les sports de combat, tout en respectant les valeurs du sport, et d’accueillir les scolaires.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

Au plan financier, l’ouvrage représente un coût total de 700 millions Fcfp, l’Etat et le Pays participant respectivement à hauteur de 300 millions Fcfp et de 400 millions Fcfp.

La construction de cet ouvrage permet également de s’inscrire dans le projet « ambition 2027 », porté par le COPF dans la perspective des Jeux du Pacifique.

Les travaux débuteront en début d’année 2023 pour une fin prévue au mois de juin 2024.