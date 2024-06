MMA : Flore Hani arrête la compétition

La figure de proue du MMA au fenua a annoncé ce mardi 25 juin sur les réseaux sociaux raccrocher les gants suite à son dernier combat au KSW, organisation de MMA Européenne : « Ce combat était le combat de trop… Ça faisait un moment que je sentais que je me rapprochais de la fin, mais j’ai toujours été le genre de personne à aller jusqu’au bout des choses quitte à me casser les dents par terre et à ne pas prendre en compte les red flags » écrit-elle. « Ce qui m’a induit en erreur, c’est l’excitation du combat. Je me suis dit ‘non, j’ai encore le drive au moment où je rentre dans la cage’, donc je peux encore faire quelques combats. Pour la première fois de ma vie, je ressentais une lassitude et un manque de motivation que jamais auparavant, je n’avais ressenti, mais je me disais, le jour du combat l’adrénaline va monter, l’excitation va être là … Mais au moment venu, rien… « admet-elle. « J’ai poussé jusqu’au dégoût et je ne veux pas être dégouté de ce sport en lui-même » ajoute Flore Hani.

La sportive de 37 ans arrête donc la compétition après une brillante carrière où elle aura fait rayonner la Polynésie française : « Je ne regrette rien, mais j’ai tout donné à ce sport, parfois même jusqu’à ma dignité et ma santé. Maintenant Basta. Merci pour l’aventure, pour les joies et les peines, c’est un nouveau chapitre ».