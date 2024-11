Onze Polynésiens certifiés éducateurs sportifs mention MMA

Après six mois de dur labeur, de sueur – et sûrement d’un peu de sang puisqu’il s’agit de MMA – , l’heure de réconfort. Ce vendredi, onze lauréats ont ainsi décroché leur précieux sésame, celui du brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif en arts martiaux mixtes. Une formation unique au monde, puisqu’il s’agit du premier diplôme professionnel concernant la discipline, selon son architecte Baptiste Castel.

« Maintenant, ils voient le champ du possible au niveau scolaire, au niveau associatif, au niveau handisport, au niveau matahiapo. On a vraiment travaillé sur un MMA pour tous » , sourit-il. Parmi les lauréats, des passionnés de sports de combat et des noms bien connus du MMA tahitien, comme Raihere Dudes ou Rahiti Iorss.

« Avec ce diplôme, on va pouvoir justement entrer dans les écoles et apprendre notre passion aux plus petits, aux plus jeunes. Et peut-être avec ça aussi un peu canaliser notre jeunesse, glisse « The Islander ». Ça a été des heures de boulot, des week-ends passés sur des dossiers, mais au final on l’a eu et je suis content de la promotion qu’on a eue. C’était une belle équipe. Je suis fier de tous les brothers qui ont réussi aujourd’hui » .

– PUBLICITE –

« Un seul mot, hyper content, ajoute Iorss. Tous les stagiaires sont contents de la performance qu’ils ont faite pendant les six mois. C’est le fruit des efforts » , souffle-t-il.

Rahiti Iorss (Crédit Photo : TNTV)

Les stagiaires ont du suivre un volume de 1005 heures de formation, réparties entre cours théoriques et séances pratiques sur les tatamis. Trois intervenants internationaux les ont accompagnés, notammanet le Réunionnais Chrisophe Dafreville, sur le segment compétition et préparation au haut niveau.

« L’un des volets, c’était un projet pro qu’ils devaient réaliser au sein de leur club ou association pour la faire grandir tout en même temps qu’ils prenaient en maturité dans la formation, note Baptiste Castel. Pour cet aspect-là, Bertrand Amoussou – pionnier français du MMA, ndlr – les a parfaitement renseignés, accompagnés » .