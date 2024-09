Kyle Taraufau remporte la 1ʳᵉ étape de la Hawaiki Nui Va’a Solo

Une course remportée par le vainqueur de la Super Aito cette année, Kyle Taraufau de la team Air Tahiti Va’a, en 1 heure 49 minutes et 26 secondes : « Ça s’est bien passé pour moi aujourd’hui, je suis très content. Je dédie cette victoire à ma fille. Merci à tous » confie le vainqueur, originaire de Tautira. En tout, 126 rameurs en V1 se sont affrontés sur cette étape de 22 kilomètres entre Tautira et Hitiaa.

Hotuiterai Poroi, également de la team Air Tahiti Va’a, est arrivé deuxième position suivi de Hitiroa Masingue (team OPT).

Vendredi 20 septembre, place à la deuxième étape de la compétition entre Hitiaa et Mahina (27 kilomètres), et samedi, pour la troisième et dernière étape de la Hawaiki Nui Va’a Solo, les athlètes devront ramer entre Mahina et Moorea.