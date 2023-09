Hawaiki Nui Va’a Solo : la règlementation de la navigation maritime durant la course

Le Pays va modifier les règles de navigation maritime durant la course Hawaiki Nui Va’a Solo. Afin de protéger les organisateurs, les compétiteurs et les personnes composant les dispositifs de sécurité, la navigation, la baignades, la plongée et plus largementles activités nautiques seront restreintes voire interdites dans certaines zones, notamment lors des étapes de Tautira à Hitiaa, puis de Hitiaa à Mahina et de Mahina à Moorea.

Sauf décision contraire de l’organisateur, pendant les phases de navigation restreinte, seules les embarcations concurrentes, les navires d’assistance des concurrents, les navires dûment accrédités par l’organisateur et les embarcations de service public ou celles qui seraient engagées dans une opération de secours de personnes et de sauvegarde des biens, seront autorisés à naviguer dans les zones délimitées par le comité organisateur et la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM).

Les délimitations des zones susmentionnées sont consultables directement auprès de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) et sur son site internet : www.service-public.pf/dpam.