Hawaiki Nui Va’a Solo : 2ème victoire d’affilée pour Tutearii Hoatua

Tutearii Hoatua continue d’impressionner pour cette première édition de la Hawiki Nui Va’a Solo. À la pointe Vénus, il s’est adjugé sa deuxième victoire en autant d’étapes, devant Revi Thon Sing et Kevin Kouider, qui complète le podium.

Deuxième de l’étape, Revi Thon Sing est lucide sur sa course : “Devant, Tute’ a bien surfé. J’avais 28 secondes de retard sur lui, du coup l’objectif c’était de le marquer. Sur la première heure j’étais bien, on était côte-à-côte. Mais avec les bateaux qui sont venus gêner un peu, ça a perturbé ma lecture de vague, et Tute’ s’est envolé”.

(Crédit : Tahiti Nui Télévision)



Bien que cumulant environ 1 minute de retard sur le leader au classement, Revi ne perd pas espoir et compte bien s’accrocher pour la dernière étape, entre Mahina et Moorea, longue de 42 kilomètres.

Chez les juniors, Rony Tama s’est imposé. Owen l’emporte dans la catégorie senior.

Classement seniors

Classement vétérans

REVIVEZ LA COURSE EN REPLAY ICI