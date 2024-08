Kauli Vaast : « Je vois sur les visages que j’ai fait des heureux »

Arrivé dans la matinée de jeudi à Paris, Kauli Vaast n’avait sûrement pas pris la mesure de la ferveur qui l’attendait. Au Club France, site qui accueille supporteurs et médaillés français, un marathon médiatique l’attendait. L’ensemble des médias hexagonaux étaient présents : télés, radios, presse écrite, tous voulaient recueillir les réactions du prince du surf tahitien.

« Je viens d’arriver et j’avoue que je ne sais même pas quel est mon programme. Je vis au jour-le-jour. Il parait qu’il y a beaucoup de monde qui a suivi ça. Je sais que c’était très tôt le matin, ici. Je vois sur les visages que j’ai fait des heureux. C’est ce qui me permet de réaliser l’ampleur de cette victoire. Ce n’est pas juste une victoire pour moi. C’est vraiment une victoire pour tout le monde. Pour la France, pour Tahiti. C’est incroyable », a déclaré le premier Polynésien champion olympique de l’histoire.

Cette journée féérique s’est poursuivie par un immense bain de foule. Des milliers de fans ont patienté toute la journée dans une ambiance de feu pour voir le héros du jour. Un Kauli Vaast qui a électrisé ses supporteurs depuis la scène avec des pas de pa’oti pour le plus grand plaisir des Polynésiens qui avaient la chance d’être présents dans l’assistance.

Des milliers de supporteurs étaient venus acclamer le héros du jour. (Crédit: TNTV)

C’était le cas de Keanui Brothers, le chanteur qui s’est produit aux côtés du surfeur de Teahupo’o. « C’est un honneur d’accueillir Kauli en musique et dans notre langue. On lui donne le mana. C’est beau. On a kiffé le moment avec lui ».

Filine Amaru, une autre polynésienne croisée dans le public, n’avait pas hésité à se lever à 3 heures du matin pour suivre les exploits du champion olympique. Elle en est encore retournée.

« Il y avait beaucoup de tension, beaucoup de joie. J’ai même pleuré. D’ailleurs, je verse encore une petite larme. Je trouve ça fou. On est au Club France, en France et il est là. Il vient célébrer ça avec nous alors qu’on a n’a pas pu être à Tahiti. C’est top qu’il puisse célébrer sa médaille avec les Français et les Polynésiens qui sont ici », s’est-elle réjouie.

«C’est top qu’il puisse célébrer sa médaille avec les Français et les Polynésiens qui sont ici », se réjouit Filine Amaru, une Polynésienne présente au Club France. (Crédit TNTV)

Kauli Vaast a non seulement gagné une médaille d’or olympique, mais aussi le cœur de toute une nation. Le champion séjournera plusieurs jours dans l’Hexagone pour continuer de profiter de la ferveur qui l’entoure.