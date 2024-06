Kalea Crawford, la plus jeune des relayeuses prête à porter le feu sacré

Dans la famille Crawford, on a le sport dans le sang. Depuis leur plus jeune âge, les jumelles Kalea et Kalei pratiquent l’athlétisme et le triathlon. Ce jeudi, avec ses camarades d’école, Kalea aura la chance de porter la Flamme Olympique, depuis le Tombeau du Roi jusqu’au Stade d’Arue.

« Presque toutes les personnes du monde vont me voir à la télé. Je suis un peu stressée, mais j’ai très hâte. C’est une opportunité qui se réalise qu’une fois dans une vie, donc je vais vraiment profiter », sourit la petite fille qui fêtera ses 11 ans dans 2 jours.

Un beau cadeau d’anniversaire, donc, qu’elle partagera avec ses proches, notamment sa mère Kylie Vernaudon, une championne de cyclisme, et bien entendu sa sœur. « Je suis très fière d’elle », confie cette dernière, « c’est comme si elle portait la Flamme pour nous deux puisqu’on est jumelles ».

La maman, elle, veillera sur sa protégée tout le long du parcours : « Il fallait choisir un parent accompagnateur. Elle avait le choix entre maman et papa. Désolé papa, mais elle me fait cet honneur de l’accompagner. Non seulement elle va faire briller la Flamme ce jour-là, mais elle va aussi faire briller mon cœur ».

Heureux hasard, son entraîneur de triathlon, Laurent Macheboeuf, a, lui aussi, été désigné pour participer au relais. Depuis 1996, cet éducateur sportif intervient dans les écoles pour enseigner les rudiments de la discipline aux élèves.

« C’est une grande fierté. Kalea est dans les porteuses de Flamme et j’ai aussi été choisi. Deux personnes dans le même club, c’est chouette », dit-il.

Tous deux s’apprêtent donc à vivre un événement unique. Un moment de partage pour faire briller les valeurs de l’Olympisme.