JO : des places à gagner pour la Fan Zone de la plage du PK 0 à Teahupo’o

La billetterie gratuite sera accessible à l’adresse : https://bit.ly/Billetterie_PK0_Paris2024 et les informations disponibles sur la page Facebook « Jeux Surf Tahiti ». Elle permettra au grand public de participer à 10 tirages au sort pour obtenir des tickets lui permettant d’accéder à la Fan Zone du PK 0 pour vivre de l’intérieur la compétition de surf. Chaque gagnant remportera 2 places pour une date indiquée.

La capacité d’accueil du site, qui sera ouvert de 6 h 30 à 17 heures, est en effet limitée du fait de sa situation géographique. Ces 10 tirages au sort se dérouleront du 17 juin au 18 juillet. L’annonce des gagnants et l’envoi des billets se feront dès le lendemain de chacun des tirages.

Sur place, de nombreuses animations et activités seront proposées et un écran géant sera installé pour retransmettre en direct l’épreuve de surf. À l’entrée de la Fan Zone, un jeu sera également organisé pour faire gagner des places à bord de bateaux qui feront des rotations sur le spot, au plus près des athlètes.

Pour ceux qui ne remporteraient pas de tickets ou ne peuvent se déplacer à la Presqu’île, des autres Fan Zones seront installées : à Atimaono, à Papara, et à Paofai. Elles seront aussi dotées d’écrans géants et des animations seront également proposées sur place. Elles seront ouvertes de 9 à 17 heures du 26 au 30 juillet, pour la première, et du 31 juillet au 4 août, pour la seconde. Le 2 août, une « nocturne » est prévue jusqu’à 21 heures.