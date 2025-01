Vers des épreuves de longboard aux Jeux olympiques de 2028

Il est l’une des figures emblématiques du surf polynésien. En 1994, Michel Demont décrochait le titre de champion du monde ISA en longboard. Trente ans après son sacre mondial, sa discipline pourrait bien s’inviter au programme des Jeux olympiques de Los Angeles. « On en parlait déjà en 1994. J’espère que le longboard sera vraiment aux JO mais je pense que tout est fait pour. On a des nouvelles de partout dans le monde. On n’est pas encore dedans, mais il y a de fortes chances. »

Selon le quotidien l’Équipe, le comité olympique international devrait annoncer en mars prochain l’introduction des épreuves de longboard aux JO de Los Angeles. Le président de la fédération internationale de surf, Fernando Aguerre, est en tout cas très optimiste. Au fenua Max Wasna, le président de la Fédération tahitienne de surf a déjà repéré de possibles athlètes en lice pour une possible sélection en équipe de France. « On a Heifara Junior par exemple. On a les frères Haumani, on a Moana Domenech. Tereva David, la plupart des gens de la famille David d’ailleurs. La famille Tahutini aussi. Au niveau des femmes, on en a pas mal qui performent en longboard aussi ».

Les places en équipe de France couteront très chere. A Teahupo’o quatre surfeurs ont été retenues. Kauli Vaast et Vahine Fierro avaient été sélectionnés grâce à leurs performances sur les Challenger series et les Mondiaux ISA. Les longboarders tahitiens devront donc se faire remarquer sur des compétitions internationales. « Déjà, il faut participer aux championnats du monde ISA chaque année. On a loupé celles de l’année dernière, regrette Michel Demont. Il y a 5 ou 6 longboarders bien connus qui peuvent accéder aux championnats du monde, qui ont le niveau. Il suffit de se préparer sérieusement. »

Si le longboard n’a pas encore gagné sa place aux JO, la disicipline sera bien présente aux Jeux du Pacifique de 2027 organisés au fenua. Les épreuves se disputeront à Papara sur le spot de Taharu’u.