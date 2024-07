Le carnaval de Tahiti fait son grand retour pour clôturer les JO

Organisé pour la première fois en 1997, le dernier carnaval de cette ampleur datait de 2003. Cette année, à l’occasion de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, le front de mer de Papeete, d’habitude livré aux voitures, sera réservé aux chars du carnaval.

« Il y a 11 chars, et nous avons un douzième char du Hiva Vaevae ‘Ārearea. C’est à peu près plus de 2 000 jeunes qui manifestent avec un jingle que nous avons composé spécialement pour cet événement » explique Patricia Teriiteraahaumea, présidente de l’union polynésienne pour la jeunesse (UPJ).

Depuis 5 semaines, les jeunes bénévoles de chaque commune s’activent pour organiser cet événement colossal. « C’est une expérience extraordinaire, parce qu’on l’a organisé en des temps records. Et aussi parce que que les communes ont fait des efforts pour imbriquer le Hiva Vaevae dans les Heiva Va’a Mata’eina’a, les interquartiers… et en fait, on se rend compte qu’à terme, les jeunes ont été occupés sur toute la période » précise Taoahere Maono, directeur de l’UPJ.

– PUBLICITE –

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Si le carnaval est un événement fédérateur qui favorise la cohésion et l’engagement de la jeunesse, il permet aussi de mettre la culture tahitienne en avant, puisque le thème proposé par l’UPJ est « les mythes et légendes de nos communes et les sports traditionnels ». « On est convaincus que nos jeunes ont besoin d’espace d’expression, et quel meilleur moyen de leur permettre de s’exprimer, en leur demandant de se réapproprier les mythes, les légendes de leurs communes. Et on les a un petit peu obligés, mais ils comprendront certainement plus tard ! On leur a demandé également d’intégrer un Tu’aro Ma’ohi parce que ça fait partie de nos traditions ancestrales et ça fait le pont entre le sport et la jeunesse, et ça, c’est essentiel » affirme Nahema Temarii, ministre des Sports et de la Jeunesse.

Le Hiva Vaevae ‘Ārearea – Carnaval de Tahiti aura lieu dimanche 4 aout à partir de 18 heures sur le front de mer de Papeete.