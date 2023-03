Jiujitsu brésilien : 3 médailles d’or pour Ariitu Tepa aux trials de Los Angeles

Engagé le week-end dernier aux trials de la American Grappling federation, à Los Angeles, Ariitu Tepa n’a pas fait dans la dentelle. Auteur d’un bilan plus qu’honorable avec 3 médailles d’or (-84kg Gi et No Gi, plus les catégories Open), il conforte un peu plus son niveau avant les championnats du monde de grappling, qui se déroulent en juin.

« J’ai envie de combattre le plus possible cette année« , confie-t-il. Lui qui avait arrête le jiujitsu pendant deux ans pour des raisons familiales, il est aujourd’hui à fond dans sa carrière sportive et affiche ses ambitions : « j’ai envie de passer à l’étape supérieure cette année, et de passer professionnel« .

Son objectif ? « Remporter les mondiaux IBJF » (Fédération Internationale de Jiujitsu Brésilien), rien que ça. Parallèlement, il projette d’organiser de nouveau des compétitions de jiujitsu brésilien, en perte de vitesse au fenua depuis la légalisation des (très) populaires MMA (Mixed Martial Arts).