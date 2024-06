Jiu-jitsu brésilien : 151 combattants font le show au Tavana Maohi Cup

Le grappling, un mélange de lutte et de jiu-jitsu brésilien. : une configuration qui se fait rare au fenua et qui est pourtant très attendue par les combattants locaux. La compétition a rassemblé 20 clubs de Polynésie, soit 151 athlètes.

Parmi les inscrits, des pratiquants d’autres sports que le No gi, où la saisie de la tenue de l’adversaire est également impossible. Représentante de la team Millenium, Hawaiki Tepa a fait des premiers pas réussis dans la discipline, puisqu’elle décroche une médaille d’or après avoir gagné le point décisif dans les prolongations, les combats durant trois minutes.

« Le no-gi c’est bien ! Il n’y a pas de kimono, la transpiration nous aide à glisser, à passer partout, explique la spécialiste de Jiu-jitsu brésilien. Tu te rends compte que tu es forte dans un domaine, ça donne envie de continuer » .

– PUBLICITE –

Hawaiki Tepa, en blanc, a dominé son adversaire en finale (Crédit Photo : TNTV)

Pour terminer en apothéose, les spectateurs ont eu droit à un match Tahiti vs Nouvelle-Zélande. Deux équipes de cinq combattants se sont affrontées, avec des combattants venus de la Presqu’île et des Raromatai d’une part, et des pensionnaires de l’académie de Carlson Gracie de l’autre.

La rencontre s’est conclue par cinq victoires pour la Nouvelle-Zélande, quatre pour Tahiti et un match nul.