Jiu jitsu brésilien : une pluie de médailles pour la famille Faaio

À eux 3, ils décrochent 8 médailles : 2 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Un bilan satisfaisant pour Tematea, comme il l’a expliqué à TNTV à l’issue de la compétition : « Je suis fier de mes garçons qui ont bien combattu. Il y avait beaucoup de combattants dans toutes les catégories, aussi bien pour eux que pour moi. Les combats étaient assez difficiles, il fallait aller les chercher. Mais ce n’est que le début de la saison. Il y a encore beaucoup de compétitions à venir. On reste positifs. »

Arehiti et Hititea, fiers de leurs médailles. (Crédit: DR)

Le clan Faaio est en effet habitué des tournois. Le père et les deux garçons se rendent en moyenne 4 fois par an à l’étranger pour se mesurer aux meilleurs, en Jiu Jitsu, comme en taekwondo. Cette année, Tamatea ambitionne aussi d’ouvrir sa propre salle d’entraînement au Fenua pour « promouvoir le sport et donner envie à la jeunesse. » Et il garde également un œil attentif sur Arehiti et Hititea qu’il verrait bien au plus haut niveau.