Jeux Olympiques : les travaux commenceront ce lundi

« La position actuelle c’est qu’on ne veut aucune nouvelle fondation » a rappelé sur TNTV la présidente de Vai ara o Teahupoo, Cindy Otcenasek. La tour en aluminium a été réduite en taille et en poids par rapport au projet initial, mais les techniciens estiment néanmoins que de nouveaux forages dans le corail sont nécessaires.

D’autres militants ont cependant reconnu les « efforts » du gouvernement pour préserver l’environnement. « On ne peut plus faire marche arrière, on fait les Jeux, il faut qu’on ‘taho’e’ » a déclaré pendant la réunion Annick Paofai, présidente de l’Association de défense du Fenua aihere.

« La première étape doit démarrer dès demain, c’est le balisage et on le confie à deux personnes dont la connaissance du site ne peut être mise en doute : Moana David et Pascal Luciani » a annoncé Moetai Brotherson.

Il s’est réjoui d’avoir obtenu le soutien « unanime de tous les maires, de la fédération de surf et même des associations, à part une, et d’un surfeur, qui pense représenter la communauté des surfeurs ».

Ce surfeur, Lorenzo Avvenenti, a affirmé que « les plus grands noms du surf comme Kelly Slater, Gabriel Medina, Felipe Toledo, ou Carissa Moore ont signé la pétition contre les fondations et la tour en aluminium ». Moetai Brotherson a cependant estimé qu’ils l’avaient signée sans disposer des « bonnes informations ».

Il a présenté un calendrier de travaux qui doit aboutir à une tour fonctionnelle le 13 mai, quelques jours avant l’étape du tour mondial de la World Surf League. Cette compétition fera figure de test avant l’épreuve des Jeux Olympiques de juillet.

Il a annoncé que le refus de la tour mettrait en péril l’organisation de l’épreuve annuelle de la WSL. Et ferait perdre beaucoup d’argent au Pays pour les Jeux. « Si on ne fait pas les JO, ils iront à Hossegor, à Lacanau, peu importe, mais du fait des conventions, on devra quand même, nous, financer des JO qui ne se tiendront pas chez nous : à ce jour, le Pays, sur des deniers publics, a engagé 3,5 milliards entre les aménagements de la nouvelle marina, la tour, le domaine Rose, la passerelle et j’en passe. 1,1 milliard a été inscrit au prochain budget pour tenir nos engagements » a rappelé le président. « Dans l’absolu s’il n’y avait pas les JO, vous pensez bien que j’aurais préféré faire des logements sociaux ou des écoles » a-t-il glissé.

Au terme de près de cinq heures de réunion, les derniers intervenants ont paru accepter la tenue des JO. Ils ont toutefois demandé d’associer plus étroitement les associations à la supervision des travaux. Avant de se séparer, ils ont entonné tous ensemble un chant fédérateur en se tenant les mains : ‘A tu’u mai i te here, « mettez de l’amour ».