Vaheana Vanaa et Teua Fong, nouveaux ambassadeurs de beauté des Raromatai

L’élection de Miss et Mister Raromatai a de nouveau attiré les foules hier soir, sous le chapiteau de la place To'a Hurinihi, à Uturoa. Plus de 2000 personnes se sont déplacées pour assister au couronnement des rois et reines de beauté des îles Sous-le-Vent. Vaheana Vanaa de Tumaraa est élue Miss Raromatai, tandis que Teua Fong, originaire de Huahine, remporte l'écharpe de Mister Raromatai 2024, dans une soirée placée sous le signe du “bling bling”.