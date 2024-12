Une exposition sur le guerrier des Raromatai Teraupo’o à l’Assemblée

Dans une démarche de « valorisation du patrimoine historique et de sensibilisation à une période déterminante de l’histoire polynésienne » , l’Assemblée de Polynésie invite le public à participer à son exposition « Résistance à Raiatea – Teraupo’o, héros ou martyr ? », à partir de 8h30, le vendredi 6 décembre 2024.

À 9 h, une conférence publique se tiendra dans l’hémicycle de l’Assemblée. Elle sera animée par M. Vaki Gleizal, docteur en histoire, qui présentera le contexte historique et les enjeux majeurs abordés dans l’exposition. Puis M. Albert Guilloux-Chevalier, membre de l’association « A Nui Taputapuātea », interviendra sur le thème « Teraupo’o et la guerre des Îles Sous-le-Vent (1887–1897) ».

« Cet événement vise à mettre en lumière les faits marquants de la résistance dans les Îles Sous-le-Vent face à l’annexion française, tout en explorant le rôle historique du chef Teraupo’o, figure centrale de cette période » , écrit l’APF dans son communiqué.

L’exposition restera visible jusqu’au dimanche 8 décembre.

L’événement est ouvert au public et sera retransmis en direct sur le site internet et les réseaux sociaux officiels de l’Assemblée (Facebook et YouTube).