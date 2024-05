Boxe : les Tahitiens face aux Australiens et aux Calédoniens au Challenge Maco Nena

Il sera l’un des deux poids lourds tahitiens à se frotter aux boxeurs australiens lors de la 10e édition du Challenge Maco Nena. Le junior Yoan Vairaa a déjà une solide expérience, et une certaine soif de revanche. L’année dernière, il avait livré une belle démonstration face à son adversaire néo-zélandais avant de s’incliner en finale. Cette année, le jeune pensionnaire de Tefana compte bien rectifier le tir.

« On a perdu ? C’est pas grave, je reste fier dans la défaire, assène-t-il. Ça veut dire qu’il faut s’entraîner plus dur et revenir plus fort. Cette ceinture, je compte bien la récupérer » .

Aux côtés de Yoan Vairaa, Tafai Nena prépare aussi d’autres boxeurs pour cette édition du Challenge Maco Nena. C’est le cas de Zamora Nena, sa petite sœur, qui s’est remise à la boxe après… dix ans de parenthèse. Elle aussi combattra une Australienne. « Je stresse un peu, mais avec l’entraînement que je fais, avec le coach, ça ne peut qu’aller » , confie-t-elle.

Crédit Photo : TNTV

Coach Nena, justement, a mis « les bouchées doubles » depuis le mois de janvier. « Les gamins s’entraînent du lundi au dimanche, avec natation, sprint, course, travail à la plage… On a mis le paquet niveau préparation physique » , insiste-t-il.



D’autres jeunes talents de la boxe profiteront aussi de ce Challenge Maco Nena pour s’aguerrir. Rendez-vous donc à partir du 29 mai à la salle de Fautaua pour la première soirée de combats.