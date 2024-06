Shell va’a éternel vainqueur de la Vodafone Channel Race, la surprise Enviropol

Shell va’a semble indétrônable. Après 60km de course, la team a passé l’arrivée après un combat de 4h32mn.

Mais cette année, le va’a jaune a tout de même dû batailler. Surprise de cette 5e édition, Enviropol qui arrive 2e. « Ce n’est qu’à la sortie de passe de Moorea qu’on a commencé à travailler. C’était le plan (…) Les autres équipes sont motivées. La course devient plus dure, mais c’est bien. Au moins, il y a du suspens », a déclaré Keoni de Shell va’a.

Autre équipe qui étonne cette année, celle de Huahine. « On se connait, on a choppé un coup de rame qui nous va bien (…) Ça a été des années de recherche et le résultat est là (…) On a fait parfois 3 entrainements par jour », explique un rameur de la team. L’équipage des Raromatai décroche la 3e place. 4e, OPT, et 5e, Air Tahiti, habituée les années précédente à monter sur le podium.

Les résultats provisoires

Cette année, pour la première fois, une course « Kings and Queens » était organisée avec des équipages, hommes, femmes et mixtes. C’est la team de Air Tahiti qui a remporté cette course, suivie de Tahitian Paddle, Manutahi et Ifremer.

Plus d’infos à venir dans cet article