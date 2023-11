Jeux du Pacifique : premières médailles d’or en va’a

Aux iles Salomon, nos aito ont entamé la deuxième semaine de compétition en bodylbuiding, en athlétisme ou en taekwondo. Et c’est en va’a que nos rameurs ont décroché les premières médailles d’or. L’une revient à Temoana Taputu en V1 500m et l’autre a été récoltée par les vahine en V12 500m. « C’est toujours une fierté de représenter Tahiti (…) La première médaille d’or fait plaisir, a réagi Temoana Taputu. Je ne vais pas dire que ça a été facile, mais différent avec la remontée. (…) je me suis adapté durant cette finale. »

Leilanie Teua, rameuse en V12 raconte : « Je pense qu’il y a eu beaucoup de pression. On avait la niaque. On a pensé aux hommes qui n’ont pas pu ramener une médaille d’or. On l’a ramenée pour tout le monde. (…) On ne lâche rien pour Tahiti. »

Les Jeux se poursuivent. Retrouvez le classement des médailles ICI