Hawaiki Nui : Shell Vaa intouchable sur la première étape

Mission accomplie pour l’équipe de Shell Vaa. Les tenants du titre ont remporté la première étape de cette 30ᵉ édition de la Hawaiki Nui, ce mercredi. Les rameurs de l’équipe au coquillage ont franchi la ligne d’arrivée avec près de 100 mètres d’avance sur leurs poursuivants directs, ceux de la team OPT, avec un temps de 3 heures, 18 minutes et 16 secondes. Les hommes d’Albert Moux n’ont jamais flanché, profitant de la houle, imposante, ce jour, pour surfer au maximum les vagues.

« Je remercie d’abord le Seigneur. Comme je l’ai toujours dit, la victoire vient d’en haut. Je remercie aussi les copains qui ont su aller chercher la victoire. Mais, honnêtement, on n’a pas bien ramé aujourd’hui. On n’était pas vraiment ensemble. Ce n’est pas ce que j’attendais, mais ce qui est important, c’est la victoire (…) On a su prendre la bonne option au bon moment, c’est ce qui a fait la différence. On verra demain », a déclaré à TNTV le barreur et coach de l’équipe, David Tepava.

La team OPT fait quant à elle son grand retour sur les devants de la scène, elle qui avait terminé à une décevante 20ᵉ place lors de l’édition précédente.

De quoi redonner le sourire au capitaine de l’équipe, Temoana Taputu : « On est très content. On est venu en tant qu’outsiders. Personne ne nous attendait aujourd’hui, vu qu’on n’a pas fait de courses précédemment. Avec les copains, on a fait du bon travail. Je tiens à les féliciter. On est bien revenu. A l’entrée de la passe, Shell était devant nous. On était les chasseurs. Mes félicitations à Shell, ils ont du mérite aujourd’hui. Pour nous, c’est de bon augure pour la suite ».

L’équipe d’Air Tahiti monte sur la troisième marche du podium du jour avec un peu plus de 2 minutes de retard sur les rameurs de Shell Vaa. L’ambiance de cette première étape a toutefois été assombrie par l’annonce du grave malaise d’un des compétiteurs, le rameur de Pirae Vaa, Kevin Kouider.

La deuxième étape de la Hawaiki Nui Vaa se déroulera, ce jeudi, entre Raiatea et Tahaa. Une manche qui se déroulera dans le lagon, et non en pleine mer, sur un parcours de 26 kilomètres.