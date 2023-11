Le rameur de Pirae Kevin Kouider victime d’un malaise durant la Hawaiki Nui Vaa

C’est un drame qui vient assombrir la grande fête annuelle du vaa. Le rameur Kevin Kouider a été victime d’un malaise lors de la première étape de la Hawaiki Nui Vaa, ce mercredi, dans les 10 premières minutes de la course. Il a été pris en charge par l’équipe médicale.

« Il m’a dit qu’il ne se sentait pas bien (…) Il voulait tout de suite sauter à l’eau. On lui a dit d’attendre que le bateau soit plus près. Ce n’était pas du tout le plan. On avait à cœur de faire un résultat. On ne sait pas comment il va. J’espère que le Seigneur va le protéger (…) On espère qu’il se rétablira vite », a indiqué au micro de TNTV, le rameur de Pirae Vaa, Steve Teihotaata, très ému.

Selon le maire de Huahine, Marcellin Lissant, Kevin Kouider sera évasané vers le CHPF de Taaone et serait actuellement inconscient. Plus d’informations à venir.