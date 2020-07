Groupe OPT Beach Soccer Tour : le point d’étape avant les finales

Créée en 2016 par la Fédération Tahitienne de Football (FTF), cette compétition attendue par tous les fans du ballon rond a démarré fin juin sur les chapeaux de roues.

« Cela fait un moment qu’on attendant ce tournoi, on ne sait pas trop s’il allait être organisé. Aujourd’hui, c’est chose faite. On a la chance de pouvoir disputer ce grand championnat. En plus, cette année, il y a encore plus d’équipes donc je pense qu’on aura le droit à un beau championnat » confie Raimana Li Fung Kuee, capitaine des Tiki Tama.

« On a 10 équipes en catégorie Elite, 10 équipes en catégorie Fun et 8 équipes en catégorie féminine, donc cela fait 28 équipes en un mois, soit plus de 140 matchs avec des matchs de coupe. On aura un beau tournoi » précise Naea Bennett, responsable Du Beach Soccer à la FTF.

Des plus jeunes aux seniors, en passant par les femmes, tous les pratiquants de beach soccer sont concernés. Et même les arbitres apportent leur petit grain de sable.

À raison de trois journées par semaine, le sable de la FTF subit les assauts permanents des équipes venues en découdre face aux pointures de la discipline. Des gestes acrobatiques, de la bonne musique et un public avisé : voici le cocktail assurant la réussite de cet événement.

Et année après année, l’écart de niveau se resserre, même si les Tiki Tama et son armada de Tiki Toa restent pour cette édition l’équipe à battre.

Les grandes finales auront lieu le vendredi 31 juillet et samedi 1er août.

Tous les résultats ainsi que le calendrier du Groupe Opt Beach Soccer Tour sont à retrouver sur le site de la Fédération Tahitienne de Football.