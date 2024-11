Football : Tahiti gagne six places au classement mondial de la FIFA

La sélection tahitienne de football a gagné six places au classement mondial de la FIFA pour atteindre le 153ᵉ rang. Elle est l’une des équipes qui a réalisé la plus forte progression au dernier pointage de la Fédération Internationale grâce notamment à ses récentes victoires sur les Samoa et le Vanuatu lors des éliminatoires de la Coupe du monde.