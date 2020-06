Groupe OPT Beach Soccer Tour : coup d’envoi ce mercredi

Grosse participation cette année au championnat « Groupe OPT Beach Soccer Tour » : 28 équipes sont attendues. Elles seront réparties dans 3 catégories : 10 en Fun, 8 chez les Dames et 10 en Elite. « Il y a de nouvelles équipes qui sont là depuis quelques années maintenant (…), qui se sont fidélisées et sont présentes tous les ans. (…) On a la chance de voyager et voir le niveau qu’il y a en Europe. Aujourd’hui à Tahiti, on n’a pas grand chose à les envier. On a un bon niveau de championnat. (…) Le beach soccer existe et est bien ancré à Tahiti, on est parti pour durer » explique Naea Bennett du comité organisateur.

Il y aura quatre journées de compétition par semaine pendant un peu plus d’un mois. Les rencontres seront programmées du mercredi au vendredi de 17 heures à 21 heures et le samedi de 10 heures à 21 heures, avec une cadence de 5 matchs par jour, et 12 matchs le samedi).

Les champions en titre sont les Tiki Tama en élite. Les joueuses de Mataiea chez les dames et Lai Woa chez les fun l’avaient aussi remporté l’an dernier.