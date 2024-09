Dan Hooker, un top 10 à l’UFC en guest-star du Tahiti Fighting Championship

Il était à Las Vegas le week-end dernier pour assister à l’UFC 306, soirée qui a notamment vu l’excentrique Sean O’Malley défait par le Géorgien Merab Dvalishvili dans le combat pour la ceinture des poids coqs. Demain, Dan Hooker, classé n°5 des poids légers de l’UFC après sa victoire contre Mateusz Gamrot le mois dernier, sera présent à To’ata pour le Tahiti Figthting Championship, où il est invité en qualité de guest star.

Comme dans la plus prestigieuse organisation de MMA au monde, le Kiwi attend beaucoup aussi du TFC. « J’espère voir du spectacle toute la soirée, prendre du plaisir avec le public. Je suis excité à l’idée de rencontrer les fans tahitiens et de profiter de ce que j’aime le plus au monde : le MMA » , déclare le Néozélandais, tout sourire à sa descente de l’avion. Une joie qu’il a coutume d’arborer dans l’octogone, lors de ses combats à l’UFC.

Dan Hooker et le public polynésien assisteront notamment à cinq combats internationaux. Moment attendu, le combat entre Teiki Nauta et le Californien Chase Eskam. Les deux hommes s’étaient quittés sur un match nul l’année dernière à To’ata. Une revanche que l’actuel numéro 5 des poids légers de l’UFC suivra avec attention. « J’ai hâte (…) Dans un futur proche, je suis sûr qu’un Tahitien combattra un jour à l’UFC. Si c’est le cas, je serai présent. Et si je peux l’aider d’une quelconque manière à atteindre l’UFC, ce sera avec plaisir » .

Outre ce combat, 3 combats « youth » (jeunes âgés entre 12 et 16 ans), 7 combats amateurs entre locaux et 5 combats internationaux sont au programme. Ces derniers seront marqués par une autre revanche, celle opposant Vaitehau Otcenasek face au néozélandais Ethan Brockett. Le Tahitien avait été battu au Hiva Nui à Huahine, en décembre dernier.