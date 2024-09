MMA : 3e édition du Tahiti Fighting Championship, place To’ata

Le Tahiti Fighting Championship est de retour pour une 3e édition le vendredi 20 septembre 2024, à To’ata, avec les meilleurs combattants MMA locaux et étrangers. Au programme : 8 combats préliminaires et 4 combats main card.

Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de MMA et de sports de combat.

Un événement organisé par l’association Islander MMA.

Les 4 combats professionnels :

– Main Event : Raihere Dudes (Tahiti) vs Jonathan Veluz (Philippines)

– Co-Main Event : Teiki Nauta (Tahiti) vs Chace Eskam (USA)

– Main Card : Michael Emery (Tahiti) vs Josh Rodrigues (Nouvelle-Zélande)

– Main Card : Vaitehau Otcenacek (Tahiti) vs Ethan Brockett (Nouvelle-Zélande)

La carte des combattants est susceptible d’être modifiée.

PRATIQUE

Le 20 septembre 2024, place To’ata

Programme de l’événement :

16 h 00 : Accès du public dans l’enceinte de To’ata

17 h 30 : Début de la compétition par 8 combats amateurs sous l’égide de la FPLAJDA

19 h 00 : Entracte

20 h 30 : Clôture de la compétition par les combats professionnels locaux et étrangers

21 h 30 : Fin des combats

22 h 00 : Cérémonie de clôture

Billets sur www.fenuamoove.com

Plus d’informations sur la page Facebook