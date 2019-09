Cyclisme : Taruia Krainer remporte la 6e étape du Tour Tahiti Nui

Ce jeudi, Taruia Krainer a bouclé la 6e étape du Tour Tahiti Nui en 2h40mn45s devant Axel Carnier qui conserve le maillot jaune avec un temps de 2h40mn51s sur ce parcours à Pirae. Nicolas Breuillard arrive 3e de l’étape avec un temps de 2h40min51s.

Deux femmes sur le Tour

Rainui est une des seules femmes du Tour Crédit Tahiti Nui Télévision

Sur le Tour, seulement deux femmes font partie des participants. “C’est un exploit, estime Rainui Galenon Sun. On a une pensée pour Poerava Van Bastolaer qui n’a pas pu se joindre à nous. C’est une bataille qu’on livre à chaque départ de course et pendant 100 km. C’est une belle expérience humaine. (…) J’ai commencé le vélo l’année dernière et vraiment c’est un sport formidable. (…) On est vraiment sous représentées. Toutes les femmes qui font du cyclisme sont formidables (…) On se bat sur les pelotons d’hommes pour que vive le cyclisme féminin en Polynésie”

Vendredi, la 7e étape, longue de 64 km, se déroulera à Bora Bora. Les coureurs devront effectuer 2 tours de l’île.