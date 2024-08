Championnats du monde de va’a vitesse : Tahiti conserve l’avantage à Hilo

Master 60 Men – V12

Pas de médaille pour l’équipe tahitienne qui arrive en 4e place.

Master 50 Women – V12

Médaille d’argent pour Ruahutu / Team Tamarii Mataiea

Ruahutu / Team Tamarii Mataiea (Crédit photo : TNTV)

Master 50 Men – V12

Médaille d’or pour Raiatea / Paddling Connection

Arrivés premiers, la team Raiatea / Paddling Connection a été disqualifiée dans un premier temps. Après une réclamation car « pour eux, ils sont bien restés dans leur couloir », ils ont obtenu gain de cause et bien conservé leur médaille d’or.

Raiatea / Paddling Connection (Crédit photo : TNTV)

Master 50 Women – V1

Pas de médailles pour Tahiti dont les équipes arrivent en 4e et 5e positions

« J’ai la satisfaction de dire que je fais partie des 8 meilleurs, et ça, c’est un cadeau. Mais on peut encore mieux faire, c’est sur » a confié Chantal Bigot au micro de TNTV. Mahinatea Lorfèvre Cowan ne cache pas sa déception : « C’est décevant. On était à fond jusqu’au bout. Mais avec le travail, ce n’est pas évident de s’entrainer. Il faudra se lever encore plus tôt ! C’est pas grave, on remettra ça dans 2 ans ».

Master 50 Men – V1

Médaille d’or pour Karyl Maoni : « Je voudrais dédier cette victoire à mes parents, ma mère qui est malade… ma femme et mes enfants » a confié ému le aito.

Karyl Maoni (Crédit photo : TNTV)

Master 40 Women – V1

Aucune médaille pour Tahiti, qui arrive en 6e place avec Aurélie Laplane

Master 40 Men – V1

Médaille d’or pour Mihimana Ah Min et médaille d’argent pour Manuarii Maihota. Patete Roopinia arrive à la 4e place

Manuarii Maihota à gauche et Mihimana Ah Min à droite (Crédit photo : TNTV)

Master 40 Women – V12

Médaille d’or pour Ruahatu / Varu Re’a Va’a

Ruahatu / Varu Re’a Va’a (Crédit photo : TNTV)

Master 40 Men – V12

Médaille d’argent pour Raiatea / Paddling Connection

Raiatea / Paddling Connection (Crédit photo : TNTV)

Open Women – V1

Pas de médaille pour le fenua qui arrive en 5e et 8e positions.

Iloha Eychenne, aito vahine du va’a, qui vit aujourd’hui en France a gagné la médaille d’or, mais sous les couleurs de la France.

Open Men – V1

Médaille d’or pour Revi Thon Sing et médaille de bronze pour Kevin Ceran Jerusalemy

Kevin Ceran Jerusalemy (à gauche), médaille de bronze, et Revi Thon Sing (à droite) médaille d’or – Crédit photo : TNTV

Open Women – V12

Médaille d’argent pour Ihilani Va’a et médaille de bronze pour Teva

Ihilani Va’a (en vert) et Teva (en rouge) – Crédit photo : TNTV

Open Men – V12

Médaille d’or pour Pupu Tahoe

Pupu Tahoe (Crédit photo : TNTV)

Junior 16 Women – V1

Médaille d’argent pour Maggy Marere et une 6e place pour Eileen Piha Tehaurei

Junior 16 Men – V1

Médaille d’argent pour Hitiragi Tommasini. Pierre Tevaearai arrive en 4e position et Hookipa Van Bastolaer 7e.

Hitiragi Tommasini (Crédit photo : TNTV)

Junior 16 Women – V12

Médaille d’argent pour EDT / Team Tamarii Mataiea

EDT / Team Tamarii Mataiea (Crédit photo : TNTV)

Junior 19 Women – V1

Médaille d’or pour Nateahi Sommer et médaille d’argent pour Mihinoaanavaitehuiarii Paari. Kaahilani Toomaru arrive en 5e position.

Junior 19 Men – V1

Teveitini Pahuiri, champion du monde de va’a vitesse ! Le Tahitien remporte l’or dans la catégorie Junior 19 en V1. Tamatoa Tauhirio remporte quand à lui la médaille de bronze, Herearii Raioho ayant été disqualifié.

Teveitini Pahuiri (Crédit photo : TNTV)

Junior 19 Women – V12

Médaille d’or pour EDT Va’a – Ihilani Va’a

EDT Va’a – Ihilani Va’a (Crédit photo : TNTV)

Junior 19 Men – V12

Deux médailles pour Tahiti, l’or pour EDT Va’a – Faanui et le bronze pour OPT Rairo’a Va’a

La team OPT / Rairoa Va’a (Crédit photo : TNTV)

La Team EDT Va’a – Faanui (Crédit photo : TNTV)

Le classement :

Tahiti totalement 27 médailles d’or depuis le début des championnats et trône ainsi en haut du tableau, loin devant les autres. La Nouvelle-Zélande arrive en 2e position avec 10 médailles d’or, mais a le plus de médailles en tout : 46, contre 47 pour le fenua.

