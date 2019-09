Bras de fer : Tauraatea Teua remporte la catégorie reine des +100 kg

Ils étaient plus d’une trentaine de ferristes, répartis en quatre catégories, à se disputer le troisième tournoi de bras de fer de l’année, samedi à Pamatai. Pour David Proia, de Wrestling Tahiti, co-organisateur de l’événement, “c’est de bon augure”. “De tournoi en tournoi, on augmente l’effectif. On a eu de beaux ferristes à l’image de Tauraatea et Ratia. On a aussi eu le retour d’Andy Faremiro, donc ça laisse présager de beaux tournois à l’avenir.”

Le prochain tournoi, qui devait se tenir à Taravao le 12 octobre, a été décalé à une date ultérieure. Elle sera prochainement annoncée sur la page Facebook de Wrestling Tahiti.

Les résultats du tournoi



Catégorie -80 kg

1er : Claus Pansi

2e : Bryan Richmond

3e : Mengarelli Deane



Catégorie -90 kg

1er : Mata Tereino

2e : Tevaiura Manate



Catégorie -100 kg

1er : Junior Teriinoho

2e : Kahiau Deane

3e : Tinorua Utahia



Catégorie +100 kg

1er : Tauraatea Teua

2e : Andy Faremiro

3e : Eriatara Ratia