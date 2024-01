Yann Paa, la mémoire des quartiers du fenua

Il est suivi par des milliers d’internautes : Yann Paa est l’auteur de « Vie de quartier » : une page sur les réseaux sociaux qui recense les bonheurs simples des habitants de la zone urbaine qui parfois vivent dans des rues où les logements spartiates et serrés favorisent la vie en communauté. Une vie faite de disputes et de rires, de difficultés et de solidarité… des moments choisis que se plaît à raconter Yann Paa, résident de Pirae qui, avec ses mots, nous fait voyager dans le temps et nous décrit une Polynésie joyeuse et vivante.

Connu dans le secteur de la Culture, cet auteur – compositeur, dessine les contours de la vie dans les quartiers des communes les plus urbanisées. À commencer par le sien : Tuterai Tane, à Pirae : « La majeure partie des histoires que je raconte se sont passées ici, c’est du vécu. Les personnages que je présente ont existé. C’est la mémoire du quartier. (…) Il y a une cohésion sociale dans les quartiers ».

De la colère de la figure du quartier aux jeux des enfants en passant par les souvenirs d’école : ces scènes de la vie quotidienne, racontées à travers des petits récits, passionnent les internautes du fenua, et même au-delà. Les habitants des îles aussi s’y reconnaissent. Les habitudes, les rendez-vous, les particularismes… les sources d’inspiration sont multiples pour Yann Paa : « Je parle beaucoup de l’école Tuterai Tane. Cela ravive un peu les souvenirs des anciens copains… Et je parle beaucoup d’un personnage qui anime cette vie de quartier, elle représente la personne de l’école, la mama polynésienne et elle représente également l’autorité dans les quartiers ».

« On a joué ensemble, il écrit très bien et il raconte très bien la vie de quartier » témoigne Véronique Tehahe, habitante du quartier Tuterai Tane.

Si les réseaux sociaux utilisent beaucoup la vidéo, c’est l’écriture que cet habitant de Tuterai Tane a choisi pour raconter sa Polynésie. Un livre est en préparation : « Cette vie de quartier ne meurt pas, elle est racontée par des générations. Je me suis inspiré de Célestine Hitiura Vaite, qui est l’auteur de ‘L’arbre à pain’. Ce style d’écriture rend la lecture accessible aux jeunes ».