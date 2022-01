Vigilance jaune : de la pluie et du vent sur les Îles du Vent

Météo France Polynésie l’annonçait en début de semaine, le temps se dégrade ce dimanche sur les Îles du Vent. Une vigilance jaune a été déclenchée pour la pluie et le vent fort. Après un premier grain tôt ce matin, d’autres grains orageux sont attendus en cours de journée. Ils pourraient être accompagnés de fortes rafales de vent et d’importants cumuls de pluie, indique Météo France Polynésie.

Ce matin, la houle a d’ailleurs laissé des traces vers le port de pêche de Faratea. La route est par endroits inondée à cause des vagues et des débris jonchent le sol. La Commune de Taiarapu-Est a appelé les automobilistes se déplaçant entre Faaone et Taravao à réduire leur vitesse.

A Faratea, les vagues montent sur la route par endroits (crédit photo : FB Commune de Taiarapu-Est)

Les Tuamotu Nord Ouest sont aussi placés en vigilance jaune pour pluie et vent fort. Les Australes Centre sont en vigilance jaune pour le vent.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

