Temps orageux sur l’archipel de la société, la dépression PITA s’affaiblit

Tahiti et Moorea : Temps très nuageux à couvert avec averses orageuses fréquentes jusqu’à lundi soir. Vents d’Ouest-Nord-Ouest modérés à assez forts, rafales jusqu’à 70 km/h. Mer agitée à forte avec houle de 2,5 à 3 mètres. Températures : 22-30 °C.

Îles-sous-le-Vent : Temps gris jusqu’à lundi soir avec averses orageuses intenses par moments et quelques accalmies. Vent d’Ouest-Nord-Ouest modéré à assez fort, rafales jusqu’à 70 km/h sous grains. Mer forte avec houle de 2,5 à 3,5 m, renforcée par une nouvelle houle longue de Sud-Sud-Ouest atteignant 2 m lundi.

Tuamotu et Gambier : Temps perturbé avec averses fortes et grains orageux, notamment au nord des Gambier et autour de Fakarava. Rafales jusqu’à 80 km/h. Mer agitée à forte, houle atteignant jusqu’à 3,5 mètres sur l’Est Tuamotu.

– PUBLICITE –

Marquises : Dimanche ensoleillé avec ciel voilé, lundi plus nuageux. Vents modérés de Nord à Nord-Est. Mer agitée, houle de 1,5 m en atténuation.

Australes : Temps perturbé au nord dimanche avec éclaircies lundi. A Rapa, ciel peu nuageux. Vents modérés à assez forts selon les zones, rafales jusqu’à 80 km/h. Mer forte, houle atteignant 4 mètres à l’ouest, et 2-2,5 mètres ailleurs.

Lire aussi – La dépression tropicale PITA se désagrège, fin de la mise en garde cyclonique pour les Australes Ouest

La dépression résiduelle PITA continue de s’affaiblir dans les 12 prochaines heures, avec un déplacement de plus en plus lent vers l’Est-Sud-Est en approche de Rimatara.

À l’approche de PITA, les conditions météorologiques deviendront agitées sur les Australes Ouest ce dimanche. Elles seront traitées dans le cadre de la vigilance.