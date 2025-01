Les iles de la Société en vigilance orange pour les fortes pluies

La vigilance orange pour fortes pluies est maintenue sur l’archipel de la Société. Le temps est perturbé sur la majeure partie du territoire, « dû à la zone de convergence du Pacifique Sud (ZCPS). Cette ZCPS engendre des épisodes pluvio-orageux marqués, jusqu’à mardi, de la Société aux Tuamotu-Gambier », explique Météo France.

« À Tahiti et Moorea, un temps pluvieux et orageux persiste avec des cumuls de précipitations pouvant être particulièrement importants jusqu’à mardi.

« Les épisodes pluvieux se succèdent et touchent particulièrement la zone urbaine, les côtes Nord et Ouest ainsi que les reliefs de Tahiti et Moorea. À noter, des grains peuvent ponctuer ces épisodes avec des rafales de vent atteignant les 70/80 kilomètres/heure ».

– PUBLICITE –

Retrouvez les prévisions complètes en cliquant ici