Usage du chanvre et du cannabis : un groupe de travail constitué

Le nouveau ministre de la Santé Cédric Mercadal, et Taivini Teai, ministre de l’Agriculture, ont rencontré les acteurs de la société civile (associations, médecins, transformateurs, tradipraticiens) et les services publics concernés afin de constituer un groupe de travail sur l’usage du chanvre et du cannabis pour la prévention de ses addictions.

Les ministres ont exprimé leur souhait d’apporter ensemble les modifications à la Loi du Pays du 5 janvier 2023, relative aux substances vénéneuses, actuellement en vigueur, et de travailler sur les textes d’application à adopter.

Ils ont également affirmé la volonté du gouvernement de permettre, dans les meilleurs délais, la commercialisation et l’usage thérapeutique de produits à base de CBD et autoriser la production de chanvre industriel.

La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au jeudi 20 juillet 2023 à 14h.