Jugée pour avoir fait pousser 92 plants de cannabis, elle plaide la “médecine parallèle”

Un couple a été condamné, ce mardi, à 3 mois de prison avec sursis. Il avait aménagé une serre à son domicile de Taiarapu Est au sein de laquelle les gendarmes avaient saisi 92 plants de paka. La jeune femme a expliqué souffrir de “douleurs aux articulations” et se “guérir” grâce à sa production, en soutenant qu’il s’agissait de CBD et non de cannabis.