Une dépression tropicale à proximité de la Polynésie, des averses à venir

La dépression tropicale baptisée Kevin se trouvait ce dimanche matin à 2590 km au sud-ouest de Tahiti et à 2720 km à l’Ouest de Rapa. Elle se déplace selon une direction Est-Sud-Est à 50km/h et ne devrait pas, selon Météo France, impacter directement la Polynésie.

Une houle modérée (de 4 à 5m) est néanmoins attendue aux Australes. Des vigilances devraient être émises.

Ce dimanche à Tahiti et Moorea, Météo France annonce un temps variable et des averses en soirées. Lundi, les averses devraient être plus fréquentes, accompagnées parfois de grains orageux.

Retrouvez les prévisions complètes en cliquant ICI