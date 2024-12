Fortes pluies : vigilance orange aux Australes Centre et jaune aux îles du Vent

Un temps instable affecte actuellement les Australes Centre et Rapa.

Tahiti et Moorea

Samedi soir, des averses de forte intensité sont attendues entre Paea et Papeari ainsi que vers la presqu’île. Dimanche et lundi, temps ensoleillé avec quelques passages nuageux à l’origine d’averses principalement de Punaauia à Papara.

Températures extrêmes prévues : 24 et 32 degrés Celsius.

Vent faible à modéré, d’Est dimanche à Nord-Est lundi.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50.

Australes

Samedi soir, temps instable sur les Australes Centre avec des averses orageuses attendues notamment vers Raivavae. Vers Rapa, le ciel est couvert, mais les averses restent faibles. Dimanche, temps passagèrement nuageux sur Rimatara et Rurutu, couvert sur les autres îles. Les averses s’estompent vers Raivavae. Elles deviennent isolées vers Tubuai et Rapa. Lundi, le ciel reste encombré au Nord, avec la prédominance de nuages élevés. Vers Rapa, ciel couvert avec quelques averses.

De Rimatara à Rurutu : vent faible à modéré d’Est-Sud-Est dimanche, tournant légèrement au Sud-Sud-Est lundi. De Tubuai à Raivavae : vent variable faible les 2 prochains jours. Vers Rapa : vent modéré d’Est-Sud-Est dimanche, devenant variable faible lundi.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50 dimanche. Nouveaux trains de houle de Sud-Sud-Ouest arrivant dimanche en soirée et atteignant 2 mètres à 2 mètres 50.

