L’archipel des Australes placé en vigilance orange fortes pluies

« Des cellules orageuses devraient évoluer à proximité des îles de Rimatara, Rurutu, Tubuai et Raivavae », indique le haut-commissariat, « elles devraient engendrer une activité pluvieuse plus fréquente et soutenue à partir de vendredi soir. Ces conditions tendent à se prolonger sur la journée de samedi ».

Selon les services du représentant de l’État, les « cumuls de précipitations relevés peuvent être localement importants ».

« Ces pluies devraient commencer à s’estomper sur la région de Rimatara samedi après-midi, puis dans le courant de soirée sur Rurutu et Raivavae puis tardivement dimanche matin sur l’île de Rapa », indiquent-ils.

– PUBLICITE –

En raison de cette vigilance, les populations des îles concernées sont invitées à faire preuve de prudence et « à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes ».