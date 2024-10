Un « hommage éternel » : des QR codes sur les tombes des défunts du fenua

Ils se lancent à la veille de la Toussaint. Hotuarii Colombani et sa compagne ont créé Merahi Tahiti, une petite entreprise qui promet un « hommage éternel » à vos proches. Le concept, une petite plaque en aluminium sur laquelle est gravée un QR code, existe déjà à l’étranger. Mais il fait pour la première fois son apparition au fenua. Le QR Code renvoi sur une page internet avec du contenu sur la vie du défunt : photos, vidéos, biographie…

Tout juste diplômé en marketing digital et communication, Hotuarii 25 ans, a monté sa petite agence de communication. C’est en naviguant sur internet qu’il a découvert que ce type de QR codes étaient utilisés, notamment en Allemagne. « J’ai d’abord voulu le faire pour la tombe de mon grand-père, et puis, je me suis dit que ça pourrait intéresser d’autres Polynésiens », raconte-t-il.

En moins de 24 heures, Hotuarii et sa compagne ont déjà reçu près d’une dizaine de commandes. Les proches envoient le contenu qu’ils désirent voir apparaitre et le jeune homme s’occupe de tout. La plaque en aluminum est garantie 5 ans et peut-être remplacée en cas de vol. Elle peut également être expédiée dans les iles.

Une application devrait voir le jour à la fin de l’année, et devrait être disponible sur Android et IOS.