Un guichet unique pour simplifier le parcours étudiant

Vous êtes étudiant ou futur étudiant en Polynésie ou à l’étranger ? Et vous vous interrogez sur les démarches administratives nécessaires pour entamer ou poursuivre votre cursus ? Le guichet unique étudiant est là pour vous. Cet espace réunit en un seul lieu, dans le bâtiment administratif situé avenue Pouvana’a a Oopa, les services et administrations du Pays et de l’État pour qu’études riment avec réussite.