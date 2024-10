Parcoursup : près de 93% des lycéens ont au moins reçu une proposition d’admission

Au total, 598 435 lycéens ont reçu au moins une proposition sur un total de 645 000 en 2024. Ils étaient 588 474 en 2023 sur un total de 629 000. La baisse de ce taux, la première depuis la création de Parcoursup, est à mettre au regard d’une nouvelle hausse du nombre de lycéens candidats via la plateforme (+2,5%).

C’est dans la filière générale que les bacheliers sont les plus nombreux à avoir reçu au moins une réponse positive (96,8%), devant les bacheliers technologiques (89,5%) et surtout les bacheliers professionnels (82,4%).

Selon les chiffres ministériels, les lycéens, lorsqu’ils reçoivent une réponse positive à leurs vœux via Parcoursup, totalisent en moyenne 5,7 propositions d’admission.

Le taux d’acceptation de ces propositions par les lycéens atteint 83,8% en 2024.

À l’issue de la procédure Parcoursup, seuls 134 bacheliers contre 148 l’an dernier, étaient encore sans affectation, ont précisé le ministère de l’Éducation et son homologue de l’Enseignement supérieur.

Comme chaque année, les candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission ont pu solliciter la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de leur académie pour les aider à trouver une formation.

Parcoursup est aussi un passage obligé pour les étudiants en réorientation, les candidats en reprise d’étude ou étrangers. En tout 945 500 candidats sont passés par Parcoursup en 2024 pour un total de 4,2 millions de propositions.

820.000 d’entre eux ont reçu une ou plusieurs propositions d’admission, soit 86,7% d’entre eux. 650 000 candidats ont accepté une proposition d’admission, soit près de 4 sur 5.

Éducation nationale et Enseignement supérieur se félicitent que la phase d’admission, source importante de stress pour les candidats, se réduisent d’année en année.

« Dès le 1er jour de la phase d’admission, 2,4 millions de propositions d’admission ont été envoyées aux candidats, soit +18% par rapport à 2023 et au 6e jour, la plateforme avait envoyé 9,2% de propositions d’admission de plus qu’en 2023 à la même date », affirment les ministères.

Selon un sondage réalisé par l’institut CSA pour les ministères, le taux de bacheliers qui considèrent stressante la procédure reste stable, mais à un niveau élevé, 83%.

Pour l’année scolaire 2024-25, le site Parcoursup sera accessible en simple consultation dès le 18 décembre pour accéder à l’offre de formation disponible en 2025. À partir du 15 janvier, les élèves pourront commencer à s’inscrire et formuler leurs vœux sur la plateforme, jusqu’au 13 mars à minuit.

Ils auront jusqu’au 2 avril pour compléter leurs vœux et les confirmer. Les élèves recevront leurs premières réponses fin mai/début juin. La phase complémentaire (deuxième chance et nouvelles places disponibles) ouvrira courant juin et la phase principale d’admission se terminera le 10 juillet.